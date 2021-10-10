10.10.2021 (20:20)

Михайловцы приняли участие в открытии экспозиционного комплекса «Выдающиеся советские конструкторы вооружения Б.И. Шавырин и С.П. Непобедимый»

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во главе с начальником академии участвовали в открытии нового экспозиционного комплекса «Выдающиеся советские конструкторы вооружения Б.И. Шавырин и С.П. Непобедимый».

Помимо новых экспонатов посетители музея посмотрели документальный фильм, посвященный жизни и деятельности С.П. Непобедимого. 2021 год проходит под знаком 100-летия со дня рождения известного конструктора высокоточного управляемого ракетного вооружения С.П. Непобедимого.

На торжественной церемонии открытия нового экспозиционного комплекса также присутствовали руководители предприятий и вузов, готовящих специалистов и продукцию для отечественной оборонной промышленности.

Борис Иванович Шавырин был занят разработкой минометов. Они были признаны лучшими советскими минометами. Во время войны использование минометов обеспечило успешное проведение боевых операций. «Шавыринские» минометы были легкие, мобильные, обладали хорошей кучностью, были несложные в эксплуатации и простые в серийном изготовлении. Под руководством Б.И. Шавырина были созданы и поставлены на серийное производство 160 мм и 240 мм минометы, самая мощная в мире 420 мм самоходная минометная установка, бомбометы для ВМФ и безоткатные орудия.

Сергей Павлович Непобедимый – автор более трехсот научных работ¸ открытий, изобретений и публикаций. Под его руководством поставлено на серийное производство и сдано на вооружение 28 ракетных комплексов разного назначения. Он стал инициатором создания в стране высокоточных мобильных тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, таких как «Точка», «Точка-У», «Ока», «Ока-У». Им разработаны переносные зенитные ракетные комплексы «Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1» и «Игла». Непобедимый возглавил разработку эскизного проекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который был сдан на вооружение в 2006 году. Благодаря Непобедимому развернулась работа по созданию единственного в мире противотанкового ракетного комплекса, который способен обнаруживать и поражать цель при отсутствии оптической видимости, - «Хризантемы-С».

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