10.10.2021 (19:40)
В соединениях РВСН, дислоцированных в Сибири продолжается ревакцинация личного состава
В соединениях Ракетных войсках стратегического назначения, дислоцированных в сибирском регионе, продолжается ревакцинация военнослужащих и членов их семей, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.
В ходе ревакцинации военнослужащим ракетных соединений, а также дежурным силам ракетных объединений вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день.
Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у врача.
После ревакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.
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