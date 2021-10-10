10.10.2021 (19:40)

В соединениях РВСН, дислоцированных в Сибири продолжается ревакцинация личного состава

В соединениях Ракетных войсках стратегического назначения, дислоцированных в сибирском регионе, продолжается ревакцинация военнослужащих и членов их семей, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ходе ревакцинации военнослужащим ракетных соединений, а также дежурным силам ракетных объединений вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

После ревакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

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