10.10.2021 (19:15)

В ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск поступает современное вооружение

В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».

Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций «Зоопарк-1М», радиолокационными станциями «Аистёнок», автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.

Для повышения мобильности и огневых возможностей артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-миномётного вооружения на различных типах шасси. Среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва», 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс» и 82-мм самоходный миномёт «Дрок».

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