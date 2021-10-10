10.10.2021 (19:15)
В ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск поступает современное вооружение
В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».
Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций «Зоопарк-1М», радиолокационными станциями «Аистёнок», автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.
Для повышения мобильности и огневых возможностей артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-миномётного вооружения на различных типах шасси. Среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва», 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс» и 82-мм самоходный миномёт «Дрок».