10.10.2021 (20:40)

Награды ДОСААФ прославленным летчикам-дальникам

Оборонную организацию Саратовской области и 22-ю гвардейскую Донбасскую Краснознаменную тяжелую бомбардировочную авиадивизию, дислоцированную на авиабазе в Энгельсе, связывает давняя дружба, закрепленная соглашением о взаимовыгодном сотрудничестве.

Частыми гостями в дивизии являются сотрудники и курсанты Энгельсской автошколы ДОСААФ. Знакомство будущих солдат с авиационным воинским соединением происходит непосредственно в воинских частях и подразделениях, а также в расположении казармы солдат срочной службы.

Особой популярностью у жителей региона пользуется музей Дальней авиации. Этот уникальный музей под открытым небом был открыт в 2000 году, а его экспозиция насчитывает 10 самолетов, крылатые ракеты и авиабомбы. В музее, который в год посещают более пяти тысяч экскурсантов, также представлены атрибутика Дальней авиации, модели самолётов, стенды, иллюстрирующие историю Дальней авиации, приборные панели самолётов, авиационное вооружение. Музей является ценным ресурсом для военно-патриотического воспитания жителей Саратовской области и, особенно, его подрастающего поколения.

Экипажи дивизии неоднократно принимали участие в операциях ВКС на территории Сирийской Арабской Республики. Летчики отметились мировыми рекордами по дальности и продолжительности полета: на самолете Ту-160 (24 часа 24 минуты — 20 тыс. км), на самолете Ту-95МС (42 часа 17 минут — 28 тыс. км). В 2003 году дивизия награждена вымпелом «За мужество, воинскую доблесть и боевую выучку», а в декабре 2011 года ей вручено Георгиевское знамя. Воздушные части военных парадов в честь Дня Победы не обходятся без участия энгельсских экипажей. Они регулярно выполняют полеты по плану стратегического сдерживания над акваторией мирового океана.

Накануне, по ходатайству регионального отделения ДОСААФ Саратовской области Центральный совет ДОСААФ России наградил командира дивизии генерал-майора О. Пчелу орденом ДОСААФ «За заслуги» третьей степени, медали «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин» удостоены командиры частей и подразделений соединения.

От имени председателя ДОСААФ России генерал-полковника А. Колмакова награды летчикам-дальникам вручали помощник председателя ДОСААФ России А. Куничкин и председатель ДОСААФ Саратовской области С. Щукин. Обращаясь к награжденным, А. Куничкин выразил уверенность в том, что прославленное военное соединение и ДОСААФ будут и впредь активно сотрудничать в деле укрепления обороноспособности нашей страны и в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице