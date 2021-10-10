10.10.2021 (20:00)

Укрепление обороноспособности страны – общая задача ДОСААФ России и Всероссийского казачьего общества

Старейшая оборонная организация России и Всероссийское казачье общество (ВсКО) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и атаман ВсКО Николай Долуда.

«Подготовка граждан к защите Отечества была приоритетной задачей оборонной организации страны на протяжении всей 95-летней истории существования. Всероссийское казачье общество, продолжая вековые традиции казачества, также реализует мероприятия по допризывной подготовке молодежи, - отметил председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. – Еще до официального подписания соглашения наши организации взаимодействовали по этим вопросам. Теперь сотрудничество станет системным. Объединение наших усилий и опыта станет еще одним важным шагом к укреплению обороноспособности страны. И, конечно же, ДОСААФ прирастет молодым казачьим пополнением».

В рамках договоренностей планируется совместная реализация различных мероприятий военно-патриотической направленности, основной вектор которой – совершенствование гражданского общества. Сотрудничество будет осуществляться в различных формах, в том числе – участии в работе казачьих детских и молодежных организаций, мероприятий оборонной организации, проведении военно-спортивных спартакиад, слётов и игр для детей и молодежи, организации работы оборонно-спортивных лагерей.

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