10.10.2021 (18:45)
Из Иванова с бронзовой медалью вернулась воспитанница ДОСААФ
Из Иванова с бронзовой медалью вернулась домой в столичный Зеленоград воспитанница стрелковой секции Центрального автомотоклуба ДОСААФ России перворазрядница Вера Ильюк.
На проходивших в столице текстильного края всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия она в упражнении ПП-60 (60 выстрелов из пневматического пистолета на дистанции 10 метров) завоевала третье место. В борьбе за за «серебро» Вера уступила буквально самую малость местной спортсменке Ольге Яшиной.
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Метки:
ДОСААФ , Спорт , Соревнования