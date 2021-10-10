10.10.2021 (18:45)

Из Иванова с бронзовой медалью вернулась воспитанница ДОСААФ

Из Иванова с бронзовой медалью вернулась домой в столичный Зеленоград воспитанница стрелковой секции Центрального автомотоклуба ДОСААФ России перворазрядница Вера Ильюк.

На проходивших в столице текстильного края всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия она в упражнении ПП-60 (60 выстрелов из пневматического пистолета на дистанции 10 метров) завоевала третье место. В борьбе за за «серебро» Вера уступила буквально самую малость местной спортсменке Ольге Яшиной.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице