10.10.2021 (18:20)
Более 1800 призывников отправится в войска из Оренбуржья
Более 1800 призывников в ходе осеннего призыва отправит в войска военный комиссариат Оренбургской области.
Все мероприятия будут проходить с учетом эпидемиологической обстановки. Перед отправкой в войска призывников протестируют на наличие вирусных инфекций.
Перед убытием новобранцы будут обеспечены зарплатными банковскими картами, персональными электронными удостоверениями личности, а также комплектом повседневной формы одежды.
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