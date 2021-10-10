10.10.2021 (18:20)

Более 1800 призывников отправится в войска из Оренбуржья

Более 1800 призывников в ходе осеннего призыва отправит в войска военный комиссариат Оренбургской области.

Все мероприятия будут проходить с учетом эпидемиологической обстановки. Перед отправкой в войска призывников протестируют на наличие вирусных инфекций.

Перед убытием новобранцы будут обеспечены зарплатными банковскими картами, персональными электронными удостоверениями личности, а также комплектом повседневной формы одежды.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице