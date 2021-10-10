10.10.2021 (17:50)

Улица в Ялте названа именем героя

В начале нынешнего года горсовет города-курорта принял решение об увековечивании памяти Героя Советского Союза, почетного гражданина Ялты Гали Ахметовича Мазитова и присвоении его имени одной из городских улиц.

И вот недавно на одном из домов этой улицы появилась мемориальная доска. В торжественной церемонии участвовали представители органов власти республики и города, общественных организаций, в том числе местного отделения ДОСААФ, родные и близкие героя, юнармейцы.

Выступавшие на митинге отмечали, что в Ялте стало доброй традицией открывать мемориальные доски в честь героев войны, говорили о жизненном пути и многочисленных подвигах летчика-штурмана авиации дальнего действия, гвардии подполковника, мундир которого украшали семь орденов и 21 медаль.

После войны Гали Ахметович продолжил службу в авиации, передавал боевой опыт молодым летчикам. После ухода в отставку в 1954 году он переехал в Ялту, где долгие годы занимал различные должности в городских структурах ДОСААФ и готовил молодёжь к службе в рядах Вооружённых сил Советского Союза. В свой «Бессмертный полк» Гали Ахметович ушел 30 января 1993 года и похоронен на Старом кладбище в Ялте.

Открывали мемориальную доску заместитель председателя Ялтинского горсовета Денис Давыдов, заместитель главы администрации города Сергей Стрельбицкий и сын героя - Геннадий Мазитов, который искренне поблагодарил всех присутствующих за память об отце.

Завершился митинг возложением цветов к мемориальной доске. Геннадий Мазитов и члены президиума местного отделения ДОСААФ Ялты отправились на могилу героя, где также возложили цветы, а курсанты военно-патриотических клубов ДОСААФ отсалютовали Гали Ахметовичу Мазитову ружейным залпом.

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