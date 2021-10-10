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10.10.2021 (17:30)

Полку мастеров спорта прибыло

Недавним приказом министра спорта РФ Олега Матыцина большой группе спортсменов присвоено звание «Мастер спорта России». Среди них есть спортсмены-радисты, занимающиеся в секциях радиоспорта структурных подразделений ДОСААФ Липецкой области.

Высоким спортивным званием отмечены ветераны радиоспорта Геннадий Еловик (RM3G) и Александр Тишанинов (UA3GHM) из Чаплыгина, чей «эфирный стаж» составляет более 30 лет. Мастером спорта стала и юная липчанка Татьяна Хромина (R2GDF), выпускница этого года средней школы № 15, а ныне студентка первого курса Воронежского госуниверситета. Она занимается спортивной радиосвязью на коротких волнах с 2018 года.  

Мастерский норматив липецкие спортсмены выполнили на чемпионате Центрального федерального округа по радиосвязи на коротких волнах в апреле нынешнего года.

Ветераны радиоспорта Геннадий Еловик и Александр Тишанинов тренируются самостоятельно, а Татьяна Хромина совершенствует своё спортивное мастерство под руководством главного специалиста регионального отделения ДОСААФ Липецкой области, почетного радиста РФ, ветерана радиоспорта Игоря Мазаева,  который уже четвертое десятилетие готовит юных спортсменов-радистов на радиостанции RC3G Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Спорт
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