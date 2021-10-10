10.10.2021 (16:20)

В клинике урологии ВМА им.С.М.Кирова проведена уникальная операция

В клинике урологии Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в г.Санкт-Петербург проведена уникальная операция. Уникальность операции состоит в том, что одновременно произведено контактное дробление камней в мочевом пузыре и в почке.

Пациент обратился к врачам с жалобами на боль в спине. Выяснилось, что год назад ему было выполнено контактное дробление камня левого мочеточника, установлен внутренний мочеточниковый стент, и пациент, нарушив предписания врачей для выполнения этапного лечения в последующем не обращался.

За это время стент инкрустировался камнями и удалить его обычным способом не представлялось возможным. Было принято решение о контактном симультанном лечении камней с помощью лазерного литотриптора. В результате оперативного лечения камни в мочевом пузыре и почке были удалены одновременно. Операции производились малоинвазивными способами через естественные мочевые пути и прокол в почке. После фрагментации конкрементов стент был извлечен через нефростомический ход.

В настоящее время большинство операций, которые выполняются при лечении мочекаменной болезни в клинике урологии проводятся малоинвазивными способами, что значительно сокращает интра- и послеоперационные риски, а также уменьшает сроки пребывания в стационаре и период восстановления после оперативного вмешательства.

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