10.10.2021 (15:50)

Офицер ВУНЦ ВМФ занял призовое место в финале Всероссийского фестиваля народного творчества «Катюша»

8 октября, на главной концертной площадке Центрального дома Российской армии состоялся финал Всероссийского фестиваля народного творчества военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ветеранов войны и военной службы, членов их семей и служащих других силовых структур - «Катюша», в котором приняли участие военнослужащие ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» капитан 2 ранга Бубнов Владимир Вячеславович и матрос Ляпустин Никита Сергеевич.

В решающую стадию фестиваля вышли 20 лучших конкурсантов из разных уголков России, первенствовавшие в номинациях «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Авторская песня» и «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», и артисты армий стран СНГ, выступающие в номинации «Виват, Победа!» от Республик Азербайджан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

В финал конкурса «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» прошел участник от ВУНЦ ВМФ «ВМА» капитан 2 ранга Бубнов Владимир Вячеславович, с песней «Как молоды мы были» (авторы А.Пахмутова, Д. Добронравов) и по итогам конкурса занял почетное 2 место.

Начальник ВУНЦ ВМФ «ВМА» вице-адмирал Соколов Виктор Николаевич посетил фестиваль и поздравил участников от ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

По итогам конкурса «Катюша» матрос Ляпустин Н.С. был удостоен чести выступить в финальном Гало-концерте с песней «Белеет мой парус».

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