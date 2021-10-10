10.10.2021 (15:25)

Более 70 героев-десантников 4 воздушно-десантного корпуса подняты поисковиками объединения «Память» и десантниками Тульского гвардейского соединения ВДВ

В Калужской области завершилась Вахта Памяти «Калужский рубеж - 2021», проходившая в рамках подготовки к памятной дате - 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции, которая будет отмечаться в 2022 году.

Ежегодно в Вахте Памяти «Калужский рубеж», проводимой с 1982 года принимают участие поисковики из Калужской, Московской, Смоденской, Брянской областей.

В этом году, поисковые работы велись в местах высадки воздушного десанта, проведенного в 1942 году и ведения боев воинскими частями 4-го воздушно-десантного корпуса, в рамках Вяземской воздушно-десантной операции, когда в тыл немецко-фашистских захватчиков было десантировано более 10 тыс человек с запасами материальных средств.

Активное участие в Вахте Памяти приняли десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, среди которых личный состав и техника гвардейских парашютно-десантных полков из Тулы и Рязани, саперы отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона соединения, а также роты радиационной, химической и биологической защиты.

«В рамках Вахты Памяти, мы обнаружили останки более 70 десантников 4-го воздушно-десантного корпуса, к сожалению, опознан был только один герой, по медальону. Мы уже связались с его родственниками и пригласили на памятные мероприятия перезахоронения останков героев» - отметил председатель Совета Калужской областной организации поисковых отрядов «Патриотическое объединение «Память», ветеран ВДВ Сергей Новиков, - «Отдельные слова благодарности хочется сказать командующему Воздушно-десантными войсками Герою России генерал-полковнику Андрею Сердюкову за помощь и поддержку, а также десантникам Тульского гвардейского соединения ВДВ, оказавших неоценимую помощь в проведении поисковых работ и возвращению исторической памяти героев-десантников Вяземской десантной операции» - подчеркнул руководитель поискового движения Калужской области.

В ходе проведения Вахты Памяти «Калужский рубеж - 2021» Тульские десантники с помощью инженерно-саперной техники и техники ВДВ обнаруживали неразорвавшиеся боеприпасы, после чего вывозили их на близлежащий полигон и уничтожали, а также оказывали помощь в поднятии останков павших героев из земли.

Ежегодно, в рамках Вахты Памяти, проводимой с 1982 года поднимают останки от 1000 до 3000 погибших солдат Великой Отечественной войны.

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