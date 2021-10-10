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10.10.2021 (14:50)

Учащиеся детской творческой студии ансамбля «Красная звезда» провели творческую встречу с Ансамблем имени А.В.Александрова

Учащиеся Детской творческой студии ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» провели творческую встречу со Студией ансамбля Российской армии  имени А.В. Александрова «Юные Александровцы».

В ходе творческой встречи учащиеся творческих студий ансамбля «Красная звезда» и ансамбля имени А.В. Александрова состоялась беседа по обмену творческим опытом, о развитии детского и юношеского творчества, а также проведены совместная репетиция по хореографии и мастер-класс по эстрадному вокалу.

В дальнейшем две творческие студии знаменитых ансамблей планируют осуществить совместные проекты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Ансамбль
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