10.10.2021 (13:45)

В Подмосковье военнослужащие самоходного артиллерийского полка Таманской дивизии ЗВО отмечают 80-летний юбилей со дня основания полка

В Подмосковье личный состав гвардейского самоходного артиллерийского Симферопольского Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка танкового объединения Западного военного округа празднуют 80-летний юбилей со дня основания полка.

В рамках торжественных мероприятий в полку организовали день открытых дверей, перед военнослужащими и гостями полка выступили члены совета Федерации от Республики Крым, герой Российской Федерации, командир Таманской дивизии в 1992-1995 годах генерал-полковник Валерий Евгеньевич, а также депутаты Симферопольского городского совета.

В ходе дня открытых дверей все желающие ознакомились с жизнью и боевой учёбой личного состава гвардейского Симферопольского полка, посетили экспозицию боевого пути полка в музее гвардейской Таманской дивизии, попробовали солдатскую кашу, приготовленную с помощью полевой кухни КП-130, а на плацу прошла выставка военной техники, стоящей на вооружении полка.

В рамках торжественных мероприятий более 20 офицеров полка были награждены памятными подарками и медалями «За заслуги в борьбе с международным терроризмом» и «75-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков».

Справочно: Полк, при формировании осенью 1941-го называвшийся 594-й пушечный, в Великую Отечественную участвовал в обороне Харькова, Курска, в Сталинградской битве - именно тогда получил звание гвардейский и номер 85, с которым героически двигался на полуостров Крым. 24 апреля 1944 года за освобождение Симферополя полку присвоено почётное наименование «Симферопольский», а ровно через месяц за штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя часть удостоена ордена Красного Знамени. Вторую награду, орден Александра Невского, воины заслужили в сентябре 1944-го за участие в штурме крепости Осовец. Ордена Кутузова - тоже в сентябре 44-го, за участие в штурме города Остроленка, а в феврале 1945-го - ордена Суворова за прорыв обороны врага на реке Нарев, восточнее Варшавы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице