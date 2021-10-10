10.10.2021 (13:30)

Военные медики Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

Военные медики Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали итоговую проверку за 2021 учебный год.

В рамках сдачи проверки более 20 специалистов медицинской службы выполняли нормативы по специальной подготовке.

В ходе выполнения нормативов военные медики отработали действия по оказанию скорой медицинской помощи в полевых условиях при переломах, кровотечениях и ожогах различной степени тяжести, а также действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники.

Итоговая проверка с военными медиками в ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.

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