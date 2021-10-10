10.10.2021 (13:15)

Военно-охотничьему обществу исполнилось 100 лет

Военно-охотничьему обществу – общероссийской спортивной общественной организации исполнилось 100 лет. По этому случаю в Стрелково-спортивном комплексе «Кузьминки», прошли торжественные мероприятия, посвящённые юбилею.

На празднике присутствовали представители Министерства обороны РФ, Министерства природы и экологии РФ, представители Московской областной Думы, Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».

В ходе празднования юбилея проведены соревнования по стендовой стрельбе по тарелочкам на первенство среди гостей, выставка оружия, торжественное собрание с награждением отличившихся членов ВОО, демонстрация фильмов о деятельности Общества и концерт.

Напомним, что 10 октября 1921 года приказом Реввоенсовета была создана Центральная комиссия охоты и рыболовства при Главном штабе РККА. И именно эту дату принято считать днём рождения ВОО.

Многие десятилетия Военно-охотничье общество фактически являлось структурным подразделением Министерства обороны. Кадровые офицеры возглавляли организацию, определяли стратегические направления развития, вели охотнозяйственную и заготовительную деятельность, создавали профильные производства, проводили спортивные мероприятия, организовывали отдых на подведомственных базах для военнослужащих и их семей. Охотничьи хозяйства существовали во многих уголках нашей страны, а ряды Общества насчитывали около трёхсот тысяч человек.

Ныне Военно-охотничье общество - общественная организация, но её деятельность все также связана с Министерством обороны Российской Федерации и военнослужащие составляют основной актив Общества.

За годы активной работы в ВОО подготовили более 8 тыс. спортсменов-разрядников, из них свыше 350 мастеров спорта, 3 тыс. спортивных судей, в том числе более 300 судей всесоюзной и республиканской категорий.

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