10.10.2021 (12:45)

В Ярославской области военные связисты ЗВО развернули систему связи в ходе тренировки

В Ярославской области военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе контрольных занятий развернули полевые узлы связи.

В ходе занятий связисты развернули полевые узлы связи, организовали боевое охранение и маскировку военной техники, обеспечили закрытую телефонную, телеграфную, телекодовую связь по проводным каналам и линиям радио- спутниковой, радиорелейной и тропосферной связи. Военнослужащие организовали связь на дальности свыше 80 км при ведении условным противником радиоэлектронного подавления.

Кроме того, была проведена проверка готовности стационарных узлов связи к приему дополнительных каналов.

Благодаря компьютеризированной системе управления и оборудования нового поколения время на развертывание и настройку техники связи сократилось в 2,5-3 раза, при этом дальность связи увеличилась более чем в 2 раза.

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