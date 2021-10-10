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10.10.2021 (12:30)

Под Санкт-Петербургом состоялся ежегодный военно-спортивный слёт молодежи

В военно-полевом лагере г. Красное Село проведен ежегодный военно-спортивный слёт молодежи. Мероприятие проводится в целях определения навыков и умений молодежи в освоении военного дела. В подготовке к нему юнармейцам школы №15 помогали их шефы – слушатели командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.

В соревнованиях по строевой подготовке, метанию гранат, неполной разборке и сборке АК-74, выполнению норматива по радиационной, химической и биологической защите, стрельбе из пневматических винтовок по неподвижным целям принимали участие 11 школ Василеостровского района.

По итогам военно-спортивного слёта юнармейцы средней общеобразовательной школы № 15 заняли первое место.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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