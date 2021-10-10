10.10.2021 (14:00)

В Санкт-Петербурге экипажи армейской авиации ЗВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах

В Санкт-Петербурге экипажи армейской авиации Ленинградского объединения Западного военного округа выполнили групповые полеты на малых и предельно-малых высотах.

В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ми-28 «Ночной охотник», Ми-35 и многоцелевых Ми-8 провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле ракетами класса «воздух - воздух» и «земля - воздух».

Кроме того, экипажами ударных вертолетов были отработаны элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.

Всего к полётам было привлечено более 20 вертолётов различных модификаций, свыше 80 военнослужащих, выполнены 3 лётные смены.

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