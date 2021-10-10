10.10.2021 (12:15)

На Камчатке сборный призывной пункт получил новое помещение

Сборный призывной пункт Камчатского края получил в свое распоряжение отдельное двухэтажное здание, в котором проведён капитальный ремонт.

Новое помещение оборудовано в соответствии с нормами и требованиями руководящих документов по размещению призывников, администрации пункта и центра военно-врачебной экспертизы.

Предусмотрены спальные помещения кубрикового типа для призывников, место приёма пищи, комната для размещения старших команд и кабинеты врачей-специалистов для проведения медицинского осмотра.

Оборудовано место для хранения личных вещей новобранцев, бытовая комната, санузлы и душевые, склады для вещевого имущества и продовольствия.

Организован пункт выдачи пластиковых электронных карт и кабинет дактилоскопии.

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрено проведение термометрии работников и призывников, а также забор биологического материала для тестов.

На территории сборного пункта оборудован строевой плац и стоянка для служебного автотранспорта.

В сборном призывном пункте могут одновременно разместиться 60 призывников, его работу обеспечивают более 40 специалистов различного профиля.

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