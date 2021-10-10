10.10.2021 (12:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане навестили постояльцев дома-интерната Батош

Военнослужащие 201 российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, во главе с помощником командира базы по работе с верующими военнослужащими настоятелем Иверского войскового храма Романом Чебоненко поздравили постояльцев дома-интерната в поселке Батош города Турсунзаде с международным Днем пожилого человека.

Ансамбль «Южный форпост» исполнил песню «Дорогие мои старики»,

а также другие композиции для пожилых людей. Коллектив воскресной школы выступил с номером «Веселые ложкари», продемонстрировав свое умение игры на ложках. Танцевальный ансамбль «Русская пляска» выступил с хореографическим номером «Роза» и другими номерами современной хореографии, под которые постояльцы дома-интерната «Батош» пустились в пляс.

Также в ходе визита военнослужащие 201 российской военной базы вручили пожилым людям сладкие подарки, подготовленные членами семей военнослужащих, и открытки от учеников российской школы №6 МО РФ. Тем, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на концерте, подарки военнослужащие доставили в палаты.

По окончанию концерта председатель совета ветеранов 201 российской военной базы майор запаса Абдурашид Рахмонов от лица командования базы и от себя лично поздравил пожилых людей с наступившим праздником и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

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