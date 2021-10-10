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10.10.2021 (11:45)

Ивановские десантники провели благотворительную акцию «ВДВ дарит подарки»

Ивановские десантники, в рамках благотоворительной акции «ВДВ дарит подарки» посетили Ивановский радиотехнический колледж для детей с ограниченными возможностями, где выступили с благотворительным концертом и подарили воспитанникам спортивный инвентарь и сладкие подарки.

Мероприятие было организовано командованием Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, совместно с администрацией колледже и проводится уже не в первый раз.

«Наши встречи с учащимися и воспитанниками колледжа для детей с ограниченными возможностями проходят на регулярной основе, где мы встречаемся с ними, рассказываем о службе в Воздушно-десантных войсках и службе в Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении, проводим уроки по физической подготовке, обучаем элементарным приемам самозащиты и самостраховки и, конечно же, дарим подарки» - отметил помощник командира Ивановского гвардейскогосоединения ВДВ по физической подготовке гвардии майор Анатолий Брагин.

Также десантники оказывают помощь колледжу по созданию молодежного военно-патриотического клуба для людей с ограниченными возморжностями.

В заключении встречи для учащихся колледжа был продемонстрирован документальный фильм об истории Воздушно-десантных войск и Ивановского соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Военно-патриотическое воспитание
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