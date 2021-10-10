10.10.2021 (11:30)

Яхтсмены из спортроты ЦСКА, г. Самара стали победителями и призерами Первенства России по парусному спорту

В Сочи завершилось Первенство России по парусному спорту в олимпийских классах яхт. Спортсмены разыграны 10 комплектов наград в олимпийских дисциплинах: Лазер-стандарт (юниоры, юноши), Лазер-радиал (юниорки), 470 (открытый), Накра 17-микст, 49-й (юниоры), 49-й FX (юниорки).

На регате в Сочи спортсмены представляли Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Московскую, Воронежскую, Самарскую, Ростовскую, Свердловскую, Челябинскую, Ярославскую и Калининградскую области, Краснодарский край.

Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Самара Дмитрий Лаздин и Кирилл Терешкин заняли первое и второе места соответственно, выступая в разных классах яхт.

В классе «Лазер-стандарт» состязался 21 участник, в классе «470» – 20 экипажей.

Дмитрий Лаздин в экипаже с Мариной Федоровой в классе яхт «470» выиграли «золото», оставив позади всех фаворитов класса этого сезона – экипажи Марка Павлова с Полиной Суховой и Виктора Плеханова с Екатериной Ермаковой и многих других.

Вторую медаль, серебряную, на яхте класса «Лазер-стандарт» в копилку ЦСКА/Самара принес Кирилл Терешкин. Он уступил лишь Никите Мельникову, «бронза» у Максима Шапошникова.

На следующий день организаторам не удалось провести гонки, в связи с отсутствием ветра, но в дальнейшем погода очень радовала и позволила выполнить весь формат гонок.

Впереди у армейцев чемпионат России в Таганроге и серия тренировочные сборы в Сочи.

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