10.10.2021 (11:15)

В Смоленске состоялось открытие чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по рывку гири

На базе смоленского филиала ЦСКА прошла торжественная церемония открытия и первые соревнования чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по рывку гири. 227 сильнейших спортсменов вступили в борьбу за медали.

На церемонии открытия чемпионата ВС РФ присутствовали почетные гости. Старт турниру дал Заслуженный тренер России, почетный член Всероссийской Федерации гиревого спорта Владимир Шванев.

Награды чемпионата ВС РФ по рывку гири разыгрывают 17 команд – ВМФ, ВКС, РВСН, ВДВ, ЦВО, ЗВО, ВВО и ЮВО, СФ, 12 ГУ МО РФ, ВАС (г. Санкт-Петербург), ВУНЦ СВ «ОВА» (г. Москва), КВВАУЛ (г. Краснодар), ВИФК (г. Санкт-Петербург), ВА МТО (г. Санкт-Петербург), ВА ВПВО (г. Смоленск), (г. Смоленск), ВУНЦ ВМФ (г. Санкт-Петербург). Всего в соревнованиях принимают участие 227 человек из них 4 Заслуженных мастера спорта, 23 мастера спорта международного класса, 55 мастеров спорта, 37 кандидатов в мастера спорта и 84 перворазрядника.

Спортсмены будут состязаются в семи весовых категориях. У мужчин: 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг и свыше 95 кг, у женщин: 65 кг, свыше 65 кг.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице