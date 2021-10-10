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10.10.2021 (11:00)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота сдали квартальную проверку по физической подготовке

В ходе двухнедельных спортивных мероприятий военнослужащие выполнили нормативы по трём упражнениям, определяющим быстроту, силу и выносливость, в том числе беге на 100 м, 3 и 5 километров. Критерии определялись в соответствии с возрастной группой сдающего, где каждый сдал по 3 упражнения.

Также выполнялись упражнения военно-прикладных навыков – метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

В частности, солдаты, сержанты и офицеры на время выполняли марш-броски с оружием на 5 километров, отрабатывали специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

Мотивация военнослужащих к повышению своей физической подготовленности основана на конкретной системе материального поощрения. Военнослужащие, сдающие экзамен по физической подготовке на «отлично» и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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