09.10.2021 (03:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошли занятия по безопасности на автодорогах

В Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации была организована встреча личного состава войсковой части с сотрудниками 151-й военной автомобильной инспекции (территориальной).

С военнослужащими были проведены инструкторско-методические занятия, на которых продемонстрировали фильм об особенностях эксплуатации транспортных средств на дорогах общего пользования.

«В регионе наблюдается сезонное похолодание, в скором времени предстоит замена резины на транспортных средствах. Водителям стоит напомнить об опасностях и особенностях езды в зимнем времени года», - сообщил заместитель начальника 151-й ВАИ (территориальной) капитан Андрей Кузьмин.

Особое внимание было уделено использованию детских удерживающих устройств, предоставлению преимущества пешеходам, а также ответственности за приобретение родителями для своих детей различных средств для быстрого передвижения по городу, таких как электросамокаты и мопеды.

Также до личного состава была доведена информация об административной ответственности родителей за нарушения правил дорожного движения их детьми.

Данные занятия были проведены под руководством начальника автомобильной и электрогазовой службы соединения гвардии подполковника Кирилла Гукова в рамках «Дня безопасности дорожного движения».

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