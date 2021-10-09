09.10.2021 (01:00)

Военнослужащие России и Пакистана в ходе учения «Дружба-2021» применили авиацию ЮВО для штурма условной базы НВФ

На полигоне Молькино в Краснодарском крае прошел завершающий этап совместного российско-пакистанского тактического учения «Дружба-2021», в ходе которого военнослужащие двух стран штурмовали условную базу незаконного вооруженного формирования (НВФ) с применением штурмовой и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО).

По замыслу учения, объединенные группы военнослужащих двух стран скрытно вышли в район боевых действий. Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолетов К-52 нанесли авиационный удар по укрепленному «боевиками» условному населенному пункту Егорово и уничтожили бронетехнику противника.

После разведки местности группы спецназа России и Пакистана десантировались посадочным способом из вертолетов Ми-8-АМТШ с последующим захватом объектов условного противника. Для быстрого захвата здания были применены штурмовые лестницы и спуск с многоэтажного здания по веревкам в окна.

Продвижение спецназа и техники по заминированной местности, лесным завалам обеспечили инженеры ЮВО с применением новейшего робототехнического комплекса «Уран-6», инженерной машины разграждения ИМР-2 и установки разминирования УР-77. Саперы с минно-розыскными собаками разминировали подступы к зданию и проложили путь спецназу.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021» проходит в период с 28 сентября по 9 октября 2021 г. и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, как на территории Российской Федерации, так и Исламской Республики Пакистан. От Вооруженных Сил Российской Федерации в учении принимают участие инженерные подразделения и спецназа Южного военного округа.

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