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08.10.2021 (23:00)

Вокально-инструментальный ансамбль 12 Главного управления Минобороны России стал призером Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил «Катюша»

Вокально - инструментальный ансамбль «Личное время», представляющий Оленегорское соединение (Мурманская обл.) 12 ГУМО впервые стал призером Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил «Катюша». В финале фестиваля, который прошел 8 октября в Центральном доме Российской Армии, военнослужащие-участники ансамбля исполнили патриотическую копозицию «Высота». Решением жюри ансамблю было присуждено второе место в номинации «Лучший вокально-инструментальный ансамбль».


Прежде ансамбль неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей Мурманской области и 12 Главного управления.
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Ансамбль , Центральный дом Российской Армии
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