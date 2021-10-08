08.10.2021 (21:00)

Главный приз 16-го всероссийского фестиваля «Катюша» завоевал вокальный ансамбль Военного университета «Патриоты»

Финал Всероссийского фестиваля «Катюша» прошел на главной концертной площадке центрального военного учреждения культуры. Тон атмосферы праздника на нем задала красивая и динамичная вокально-хореографическая композиция «Заполни время» в исполнении артистов ЦДРА. Ее поддержали ведущие – певица, актриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая и солист концертного ансамбля ЦДРА Алексей Зубарев.

В решающую стадию фестиваля вышли 20 лучших конкурсантов из разных уголков России, первенствовавшие в номинациях «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Авторская песня» и «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», и артисты армий стран СНГ, выступающие в номинации «Виват, Победа!» от Республик Азербайджан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

Конкурсные номера финалистов оценивало жюри в составе: начальник Управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Виктор Узиюк, начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер, заместитель начальника отдела протокола секретариата Совета министров обороны государств участников СНГ полковник Владимир Лут, заместитель начальника ЦСКА двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Светлана Ишмуратова, главный дирижер Центрального академического театра Российской Армии, композитор Рубен Затикян и доцент кафедры Военно-оркестровой службы Военного института военных дирижеров Военного университета заслуженный артист РФ Александр Халилов.

В течение трех часов шла напряженная конкурсная борьба. Зрители услышали произведения самой разной тематики, заметно преобладали песни, посвященные России, героям Великой Отечественной войны, мужеству современных воинов, армейскому братству, красоте родного края и жизненным ценностям.

Перерывы между конкурсными выступлениями также были заполнены музыкой. К примеру, запомнился концертный номер, родившийся экспромтом: замечательную песню Александры Пахмутовой и Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам» исполнил международный дуэт – Гюнай Гасымова (Республика Азербайджан) и Кубанычбек Атамбаев (Республика Кыргызстан).

Решением жюри победителями в номинациях стали: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль» – «Патриоты» (Военный университет Минобороны России), «Лучший вокальный ансамбль» – «Лидер» (МЧС России), «Авторская песня» – Михаил Морозов (Минобороны России, г. Мирный) и «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» – Артем Козлов (МЧС России).

В номинации «Виват, Победа!» первое место было присуждено Гюнай Гасымовой (Минобороны Республики Азербайджан), второе место поделили между собой дуэт Геворг Давтян и Микаэл Саргсян (Минобороны Республики Армения) и дуэт Юлия Залуцкая и Евгений Колеина (Минобороны Республики Беларусь). Третье место занял Кубанычбек Атамбаев (Минобороны Кыргызской Республики).

На церемонии награждения также были вручены «Приз зрительских симпатий» – ансамблю «Отечество» (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж), «Приз за лучшую патриотическую песню» – Дмитрию Погоре (ВКС, г. Москва). Обладателем Гран-при 16-го Всероссийского фестиваля «Катюша» признан вокальный ансамбль «Патриоты», представляющий Военный университет Минобороны России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице