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08.10.2021 (20:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии для личного состава организованны тематические выставки

Личный состав Михайловской военной артиллерийской академии до 15 октября ознакомится с материалами тематических выставок, посвященных Дню Сухопутных войск, Дню космических войск и Дню Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации.

Выставки, организованные военно-политическим отделом, размещены в залах музея истории академии и библиотеки. Военнослужащие, научно-педагогические работники и гражданский персонал посещают их как в индивидуальном порядке, так и в составе экскурсий.

Заведующий музеем Михаил Колпаков и заведующая библиотекой Тамара Богданова знакомят посетителей с уникальными экземплярами и другими экспонатами. Благодаря увлекательным беседам, ретроспективному представлению материалов, сочетаемых с просмотром тематических видеофильмов, число заинтересовавшихся выставками увеличивается день ото дня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Военное образование
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