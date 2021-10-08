08.10.2021 (20:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии для личного состава организованны тематические выставки

Личный состав Михайловской военной артиллерийской академии до 15 октября ознакомится с материалами тематических выставок, посвященных Дню Сухопутных войск, Дню космических войск и Дню Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации.

Выставки, организованные военно-политическим отделом, размещены в залах музея истории академии и библиотеки. Военнослужащие, научно-педагогические работники и гражданский персонал посещают их как в индивидуальном порядке, так и в составе экскурсий.

Заведующий музеем Михаил Колпаков и заведующая библиотекой Тамара Богданова знакомят посетителей с уникальными экземплярами и другими экспонатами. Благодаря увлекательным беседам, ретроспективному представлению материалов, сочетаемых с просмотром тематических видеофильмов, число заинтересовавшихся выставками увеличивается день ото дня.

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