08.10.2021 (19:45)

Более 300 курсантов РВВДКУ десантировались с парашютом и захватили пункт управления полевого аэродрома условного противника

Сегодня более 300 курсантов выпускного курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), осуществив погрузку на аэродроме Крымск в Краснодарском крае и совершив перелет на расстояние около 1,5 тыс. километров, десантировались на площадку приземления Житово в Рязанской области.

Десантирование осуществлялось из 4-х самолетов Ил-76мд, в два прохода, с высоты покидания воздушного судна 600 метров, при скорости десантирования около 360 км/ч, в полной экипировке, с оружием и снаряжением, на парашютных системах Д-10.

После приземления и осуществления сбора на площадке приземления, личный состав отработал тактические действия по захвату пункта управления условного противника, в рамках которых курсанты в роли командиров взводов и рот управляли подчиненными подразделениями.

В дальнейшем будущим офицерам «крылатой пехоты» предстоит двухдневный пеший переход в г. Рязань с отработкой действий по различным тактическим вводным.

Справочно:

В ходе месячного горно-полевого выхода, который проходил на базе полигона Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае будущие командиры подразделений ВДВ оттачивали свои навыки по огневой подготовке из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, получили практику в управлении подчиненными и приданными подразделениями в роли командиров рот и взводов, а также отработали действия в составе штатных подразделений при проведении занятий в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание было уделено совершенствованию навыков при управлении подразделениями, огнем штатных и приданных подразделений в различных видах боя, а также ориентированию в горно-лесистой местности, организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации.

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