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08.10.2021 (19:30)

В Москве состоялось заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск

В Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова прошло заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.

В заседании приняли участие заместители главнокомандующего Сухопутных войск, начальники родов войск, управлений, отделов и служб Главного командования СВ, начальники военных образовательных учреждений. Командование учебных центров и довузовских общеобразовательных учреждений приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.

В ходе заседания были подведены итоги Армейских международных игр – 2021, в конкурсах организованных Главным командованием Сухопутных войск. Руководителями, ответственными за проведение конкурсов, был проведен тщательный разбор и анализ каждого конкурса.

По заключении заседания главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков вручил государственные и ведомственные награды офицерам за проявленное мужество, отвагу, усердие и отличие по службе при исполнении воинского долга.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Главное командование Сухопутных войск , Награждения
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