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08.10.2021 (19:00)

Более 600 рабочих мест и постов обслуживания развернуто в пунктах технического обслуживания соединений и воинских частей РВСН

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), парков, складов и материально-технической базы на режим зимней эксплуатации.

Для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта  парков соединений и частей развернуто более 600 рабочих мест и постов обслуживания.

Сезонное техническое обслуживание проходит военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

В ходе перевода ВВСТ на зимний режим эксплуатации будет обслужено около 8000 единиц техники. По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Специальная подготовка
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