08.10.2021 (18:00)

Главком ВМФ России прибыл с проверкой на Тихоокеанский флот

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов прибыл сегодня на Тихоокеанский флот с целью контрольной проверки итогов подготовки сил и войск в уходящем учебном году и организации деятельности Тихоокеанского флота в наступающем учебном году.

Рабочая поездка главкома и сопровождающей его рабочей группы адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ началась сегодня с частей и соединений Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке. Затем адмирал Николай Евменов совершит перелет во Владивосток, где контрольная проверка сил Тихоокеанского флота будет продолжена. Рабочая поездка главкома на Тихоокеанский флот продлится до 10 октября.

План рабочей поездки главкома ВМФ предусматривает проверку работы командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих Тихоокеанского флота. Планируется также, что Николай Евменов проверит развитие инфраструктуры комплексного базирования сил Тихоокеанского флота, а также уделит внимание процессу подготовки командиров кораблей, поблагодарит лучших командиров в связи сих профессиональным праздником – Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна, который отмечается ежегодно, 8 октября.

«Тихоокеанский флот играет важнейшую роль в сфере обеспечения национальной безопасности, гарантированного недопущения угроз с морских и океанских направлений, а также в сфере поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главное командование ВМФ России держит в зоне особого внимания вопросы дальнейшего оснащения Тихоокеанского флота, развития его пунктов базирования и боевой выучки тихоокеанцев», – отметил главком по прибытии в Петропавловск-Камчатский.

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