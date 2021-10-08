08.10.2021 (17:45)
Командующий дальней авиации представил личному составу нового командира Энгельсского авиационного полка
В Саратовской области командующий дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш представил командованию и остальному личному составу Севастопольского Краснознамённого тяжёлого бомбардировочного авиационного полка нового командира – полковника Олега Скитского.
На митинге командующий пожелал ему совершенствовать выучку подразделений и гордо нести знамя полка, выводя его на лидирующие места в Воздушно-космических силах.
«Мы уверены, что традиции авиационного полка будут продолжены и новый командир не только не уронит престижа части, но сохранит их и преумножит», – сообщил в своём обращении командир Энгельсского соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.
Справочно:
Полковник Олег Скитский в 2002 году окончил Краснодарский военный авиационный институт. После обучения занимал должности от помощника командира корабля до заместителя командира авиационного полка дальней авиации.
В 2016 году окончил военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
В сентябре 2021 года назначен на должность командира Севастопольского Краснознамённого тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.