08.10.2021 (17:45)

Командующий дальней авиации представил личному составу нового командира Энгельсского авиационного полка

В Саратовской области командующий дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш представил командованию и остальному личному составу Севастопольского Краснознамённого тяжёлого бомбардировочного авиационного полка нового командира – полковника Олега Скитского.

На митинге командующий пожелал ему совершенствовать выучку подразделений и гордо нести знамя полка, выводя его на лидирующие места в Воздушно-космических силах.

«Мы уверены, что традиции авиационного полка будут продолжены и новый командир не только не уронит престижа части, но сохранит их и преумножит», – сообщил в своём обращении командир Энгельсского соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Справочно:

Полковник Олег Скитский в 2002 году окончил Краснодарский военный авиационный институт. После обучения занимал должности от помощника командира корабля до заместителя командира авиационного полка дальней авиации.

В 2016 году окончил военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

В сентябре 2021 года назначен на должность командира Севастопольского Краснознамённого тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.

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