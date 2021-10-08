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08.10.2021 (17:30)

Расчёты комплексов РЭБ «Палантин» общевойсковой армии ЗВО в ходе учения подавили каналы связи БЛА условного противника

Расчёты комплексов «Палантин» отдельного батальона радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа в ходе специального учения на полигоне Погоново подавили каналы связи четырех беспилотников условного противника.

Не смотря на применение «противником» ложных целей, специалисты РЭБ определили по типу сигнала место его дислокации и необходимые каналы связи для перехвата управления беспилотниками.

 Тактико-специальное учение прошло в рамках сдачи контрольной проверки за летний период обучения. Всего к нему было привлечено свыше 300 военнослужащих отдельного батальона РЭБ общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
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