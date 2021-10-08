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08.10.2021 (17:15)

В общевойсковой армии ЗВО завершился первый этап конкурса на звание лучшего медицинского подразделения

Первый конкурс на звание лучшего медицинского подразделения среди воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа завершился в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях.

Финалисты первого этапа состязаний среди военнослужащих медицинских подразделений общевойсковой армии ЗВО представят свои воинские части на втором этапе соревнований в октябре текущего года.

В рамках первого этапа конкурса военные медики соревновались в выполнении задач по развёртыванию полевого медицинского пункта с отделением доврачебной помощи, а также в умелом оказании первой помощи при повреждении мягких тканей, осколочных, ножевых и пулевых ранениях, как основных видах ран при ведении боевых действий.

Всего в состязаниях за звание лучшего медицинского подразделения общевойсковой армии Западного военного округа принимают участие около 400 военнослужащих. Соревнования проводятся впервые и станут ежегодными, победители награждены ценными, памятными подарками и переходящими знаками отличия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы
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