08.10.2021 (17:00)

Расчёты ЗРК «Бук-М3» общевойсковой армии ЗВО отразили атаку высокоманёвренных целей на стрельбах в Астраханской области

Расчёты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа отразили атаку высокоманевренных целей на боевых стрельбах войск противовоздушной обороны на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В ходе учения был отработан сценарий, при котором противник обнаружил и атаковал наши ключевые военные объекты. Расчётам ЗРК «Бук-М3» необходимо было максимально быстро развернуть комплексы на установленных позициях и взять цели на сопровождение в условиях радиоэлектронного подавления.

Для выполнения задачи на оценку «отлично» поразить необходимо было каждую ракету-мишень на расстоянии не ближе 30 км от ключевых объектов военной инфраструктуры. При этом, ракеты-мишени осуществляли полёт на скорости до 100 км/ч и имитировали самолёты-разведчики, истребители, бомбардировщики и ударные вертолёты «противника».

Всего на учении было задействовано около 1,2 тысяч специалистов ПВО общевойсковой армии ЗВО, задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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