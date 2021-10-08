08.10.2021 (16:45)

Экипажи двух подлодок Северного флота отработали торпедную дуэль

Экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров выполнили практические торпедные стрельбы. Учение прошло в дуэльном варианте в полигонах боевой подготовки Баренцева моря на глубинах свыше ста метров.

Подводники отработали полный спектр мероприятий противолодочной борьбы: слежение друг за другом с помощью гидроакустического вооружения, уход от преследования противником, атаку и контратаку с подводным маневрированием.

Стрельба была проведена на завершающих этапах учения. Каждый экипаж выполнил по два залпа торпедами по условному противнику.

После выполнения учебно-боевых задач в море оба экипажа прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

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