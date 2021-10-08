08.10.2021 (16:30)

Командующий Северным флотом поздравил командиров кораблей с профессиональным праздником

Сегодня в Военно-морском флоте отмечается праздник – День командира (надводного, подводного, воздушного) корабля. Он был установлен в 2007 году Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Высоцким.

Командиров кораблей и катеров, подводных лодок, самолётов и вертолётов Северного флота поздравил командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. В ходе утреннего совещания с командным составом флота он выразил признательность всем командирам, исполняющим свои обязанности профессионально и добросовестно, отметив, что должность командира корабля заключает в себе, прежде всего, большую ответственность за личный состав, материальную часть и выполнение поставленных боевых задач.

Поздравительная телеграмма командующего Северным флотом была отправлена во все подчинённые объединения и соединения кораблей, подводных лодок и в авиационные части.

В настоящее время командный состав кораблей и подводных лодок Северного флота по сравнению с прошедшими годами современной российской истории значительно омолодился. Своё право командовать крупными кораблями первого ранга доказывают и подтверждают молодые перспективные офицеры.

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