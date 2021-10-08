08.10.2021 (16:15)

Палубные истребители Северного флота на МиГ-29К перелетели в Крым для тренировок на наземном авиационном комплексе

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота завершили перебазирование из Мурманской области в Крым для совершенствования лётной выучки в ходе тренировок на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА).

Перелёт с аэродрома на Североморск-3 на аэродром Саки занял несколько дней в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями по маршруту перелёта. Всего в Крым было перебазировано несколько боевых и учебно-боевых корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также лётный и технический состав.

Свои тренировки лётчики-истребители в воинских званиях от старшего лейтенанта до подполковника начнут уже на следующей неделе под руководством своего командира – полковника Владимира Кокурина.

Ранее (в сентябре) на тренажёре НИТКА прошли программу подготовки к полётам с палубы авианосца лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на самолётах Су-33. Их подготовка продолжалась более месяца. За это время к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь лётчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлёты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажёр с зацепом троса авиафинишёра.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице