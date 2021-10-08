08.10.2021 (16:00)
Заместитель Министра обороны проверил работы по реконструкции восточного участка БАМа
В ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал ход работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Замминистра посетил населенные пункты Дрогошевск, Тунгала, Огорон, Улак, Верхнезейск, в которых работают военные железнодорожники.
Также он проверил работы по вырубке лесонасаждений, по восстановлению притрассовых автодорог, по восстановлению мостов и укладке водопропускных труб. Генерал армии проконтролировал работы и по устройству земляного полотна, проинспектировал готовность всех объектов к работе зимой.
По итогам проверки генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что первые поезда начнут движение в тестовом режиме на двух участках восточной ветки Байкало-Амурской магистрали уже до конца этого года.
«Всё подготовительные работы выполнены. Сейчас самая главная задача – открыть уже рабочее движение на двух участках. То есть достроить железную дорогу и начать движение поездов», – сказал замминистра.
По его словам, в будущем году заработает половина железнодорожной ветки: «В 2022 году мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМа».
Справочно:
Всего на восточном участке БАМа задействовано около 1400 военнослужащих и 900 единиц автомобильной и специальной техники. Все работы ведутся с опережением графиков. Железнодорожные войска Вооруженных сил РФ работают на участке БАМа длиной 339 км – от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов: 9 разъездов, 9 двухпутных вставок и один второй главный путь.