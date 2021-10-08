08.10.2021 (16:00)

Заместитель Министра обороны проверил работы по реконструкции восточного участка БАМа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заместитель Министра обороны Дмитрий Булгаков проверил работы по реконструкции восточного участка БАМа

В ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал ход работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Замминистра посетил населенные пункты Дрогошевск, Тунгала, Огорон, Улак, Верхнезейск, в которых работают военные железнодорожники.

Также он проверил работы по вырубке лесонасаждений, по восстановлению притрассовых автодорог, по восстановлению мостов и укладке водопропускных труб. Генерал армии проконтролировал работы и по устройству земляного полотна, проинспектировал готовность всех объектов к работе зимой.

По итогам проверки генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что первые поезда начнут движение в тестовом режиме на двух участках восточной ветки Байкало-Амурской магистрали уже до конца этого года.

«Всё подготовительные работы выполнены. Сейчас самая главная задача – открыть уже рабочее движение на двух участках. То есть достроить железную дорогу и начать движение поездов», – сказал замминистра.

По его словам, в будущем году заработает половина железнодорожной ветки: «В 2022 году мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМа».

Справочно:

Всего на восточном участке БАМа задействовано около 1400 военнослужащих и 900 единиц автомобильной и специальной техники. Все работы ведутся с опережением графиков. Железнодорожные войска Вооруженных сил РФ работают на участке БАМа длиной 339 км – от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов: 9 разъездов, 9 двухпутных вставок и один второй главный путь.

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