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08.10.2021 (16:00)

Заместитель Министра обороны проверил работы по реконструкции восточного участка БАМа

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В ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал ход работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Замминистра посетил населенные пункты Дрогошевск, Тунгала, Огорон, Улак, Верхнезейск, в которых работают военные железнодорожники.

Также он проверил работы по вырубке лесонасаждений, по восстановлению притрассовых автодорог, по восстановлению мостов и укладке водопропускных труб. Генерал армии проконтролировал работы и по устройству земляного полотна, проинспектировал готовность всех объектов к работе зимой.

По итогам проверки генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что первые поезда начнут движение в тестовом режиме на двух участках восточной ветки Байкало-Амурской магистрали уже до конца этого года.

«Всё подготовительные работы выполнены. Сейчас самая главная задача – открыть уже рабочее движение на двух участках. То есть достроить железную дорогу и начать движение поездов», – сказал замминистра.

По его словам, в будущем году заработает половина железнодорожной ветки: «В 2022 году мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМа».

Справочно:

Всего на восточном участке БАМа задействовано около 1400 военнослужащих и 900 единиц автомобильной и специальной техники. Все работы ведутся с опережением графиков. Железнодорожные войска Вооруженных сил РФ работают на участке БАМа длиной 339 км – от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов: 9 разъездов, 9 двухпутных вставок и один второй главный путь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Булгаков
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