08.10.2021 (15:45)

Главком ВМФ России поздравил подчиненных с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил подчиненных с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна, который отмечается ежегодно 8 октября.

Соответствующая поздравительная телеграмма главкома ВМФ адмирала Николая Евменова направлена в адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров около 100 кораблей и судов, выполняющих, в настоящее время, задачи в дальней морской и океанской зонах.

Как сказано в тексте поздравительной телеграммы, во все времена командир нёс полную ответственность за состояние и боевую готовность своего корабля, за организацию управления им и за действия в бою. «Эта полнота ответственности определяет обязанности командира. Они широки и многообразны. Все требования, предъявляемые к командиру, воплощаются, прежде всего, в одном понятии – его авторитете. Личный профессионализм, непреклонная твёрдость, спокойствие, выдержка и уважение к подчинённым, забота о них, являются непременными условиями укрепления авторитета командира. Главное для командира – это любить своё командирское дело, отдать себя всего своему кораблю.

Нынешнее поколение российских командиров кораблей с честью и достоинством несет на просторах Мирового океана Военно-морской флаг, выполняет обязанности военной службы и успешно решает поставленные задачи. Спасибо Вам за выдержку, за веру в будущее России и Военно-Морского Флота!

Свято храните и преумножайте славные боевые традиции военных моряков, высоко несите честь и славу Отечественного флота.

Желаю Вам и подчиненному личному составу крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-Морского Флота России».

Справочно:

День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна, который ежегодно празднуется 8 октября, был учрежден в Российской Федерации по инициативе ряда ветеранских организаций и по ходатайству региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Эту инициативу поддержал Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, который в 2007 году издал приказ «О введении годового праздника Дня командира корабля Военно-Морского Флота». Этот приказ предписывал отмечать День командира надводного, подводного и воздушного корабля 8 октября, в день, когда в 1827 году по старому стилю состоялось Наваринское сражение. Был учтен и факт наличия в составе современного флота морской авиации, и поэтому не были забыты и командиры воздушных судов.

С момента зарождения Российского военного флота (1696 год) одной из ключевых фигур в его организационной структуре являлся командир корабля. О значении капитана (командира) корабля говорилось еще в Петровском Морском уставе 1720 года, где он приравнивался к губернатору или коменданту крепости.

В последующие три века командиры кораблей отечественного флота достойно исполняли свои обязанности, руководили действиями экипажа в бою, проявляя стойкость, отвагу и героизм, заботились о подчиненных, заслужив право называться отцами-командирами. Имена многих командиров вписаны золотыми буквами в летопись Российского и Советского флота и в наши дни являются образцами для подражания.

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