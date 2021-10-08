08.10.2021 (15:30)

В Калининградской области завершились учебно-методические сборы со снайперами

В соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, завершились учебно-методические сборы со снайперами. В мероприятии боевой подготовки принимали участие свыше 100 военнослужащих.

В ходе учебных мероприятий, которые проходили на базе воинских частей и полигонах Балтийского флота, участники сбора совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке.

Основной упор в подготовке делался на отработку новых способов действий снайперских подразделений с учетом отечественного и зарубежного боевого опыта в современных вооруженных конфликтах.

В ходе сбора военнослужащие на практике отработали комплекс учебно-боевых задач, в том числе ведение огня по различным мишеням из снайперской винтовки в различных климатических и ландшафтных условиях в дневное и ночное время, на дальних и предельных дистанциях.

На занятиях по тактической и специальной подготовке снайперы учились скрытно передвигаться и маскироваться с использованием табельных и подручных средств, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до целей, корректировать огонь.

На завершающем этапе сбора с участниками было проведено комплексное контрольное занятие в целях определения степени обученности снайперов, их готовности к самостоятельным действиям и действиям в составе подразделения.

В ходе проведения боевых стрельб, как в дневное, так и в ночное время, военнослужащие поразили порядка 600 мишеней, израсходовав при этом более свыше 1500 боеприпасов к снайперским винтовкам.

Справочно:

Снайпер — специально обученный солдат (самостоятельная боевая единица), в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения. Задача снайпера — поражение командного и связного составов, секрета противника, уничтожение важных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей.

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