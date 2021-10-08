Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2021 (15:30)

В Калининградской области завершились учебно-методические сборы со снайперами

В соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, завершились учебно-методические сборы со снайперами. В мероприятии боевой подготовки принимали участие свыше 100 военнослужащих.

В ходе учебных мероприятий, которые проходили на базе воинских частей и полигонах Балтийского флота, участники сбора совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке.

Основной упор в подготовке делался на отработку новых способов действий снайперских подразделений с учетом отечественного и зарубежного боевого опыта в современных вооруженных конфликтах.

В ходе сбора военнослужащие на практике отработали комплекс учебно-боевых задач, в том числе ведение огня по различным мишеням из снайперской винтовки в различных климатических и ландшафтных условиях в дневное и ночное время, на дальних и предельных дистанциях.

На занятиях по тактической и специальной подготовке снайперы учились скрытно передвигаться и маскироваться с использованием табельных и подручных средств, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до целей, корректировать огонь.

На завершающем этапе сбора с участниками было проведено комплексное контрольное занятие в целях определения степени обученности снайперов, их готовности к самостоятельным действиям и действиям в составе подразделения.

В ходе проведения боевых стрельб, как в дневное, так и в ночное время, военнослужащие поразили порядка 600 мишеней, израсходовав при этом более свыше 1500 боеприпасов к снайперским винтовкам.

Справочно:

Снайпер — специально обученный солдат (самостоятельная боевая единица), в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения. Задача снайпера — поражение командного и связного составов, секрета противника, уничтожение важных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей.  

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Операторы БЛА общевойсковой армии ЗВО отработали координацию действий разведывательных подразделений
В Нижегородской области танковые экипажи ЗВО в ходе учения уничтожили условного противника
Лучшие подразделения Балтийского флота соревнуются за присвоение почетного наименования «ударное»
В Нижегородской области артиллеристы ЗВО огнем из САУ «Мста-С» уничтожили условного противника

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военные сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false