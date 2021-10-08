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08.10.2021 (15:15)

Более 30 человек обратилось в пункт отбора на военную службу по контракту в Курганской области за сентябрь

Более 30 человек обратилось в пункт отбора на военную службу (2 разряда) по контракту в Курганской области в первый месяц осени 2021 года.

Специалисты пункта отбора провели с каждым потенциальным кандидатом информационно-разъяснительную беседу, где рассказали каждому о социальных гарантиях, денежном довольствии и престиже службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Будущие контрактники в ходе беседы смогли задать вопросы и получить на них развернутые ответы.

Всего 32 человека подали заявления на поступление на военную службу по контракту. Около 10 человек уже убыли к местам прохождения службы. 16 человек ожидают приказа для убытия к местам службы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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