08.10.2021 (15:00)

Новосибирская область отправит в войска более 2 тыс. человек в ходе осеннего призыва

Военный комиссариат Новосибирской области в ходе осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу отправит в войска более 2 тыс. новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев.

«Осенний призыв пройдет с учетом строго соблюдения всех карантинных мероприятий. Сборный пункт Новосибирской области и призывные комиссии районных военкоматов оснащены всем необходимым имуществом и оборудованием, завезены тест-системы, медицинские маски, антисептики. Спланировано регулярное проведение дезинфекционных мероприятий помещений, где будут находится призывники. Из Новосибирской области в ходе осеннего призыва будет направлено на военную службу более 2 тыс. новобранцев. Более 30 призывников Новосибирской области отправятся для прохождения военной службы в Президентский полк и научные роты», - сказал военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев.

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Перед отправкой в войска молодые люди пройдут обязательное тестирование на предмет инфицирования коронавирусной инфекции COVID-19, а также будут обеспечены антибактериальными гелями для обработки рук, медицинскими перчатками и масками на весь путь следования в воинскую часть. На сборных пунктах призывники получат банковские и электронные персональные карты, а также комплекты повседневной формы одежды по цвету, соответствующей роду войск.