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08.10.2021 (14:45)

Разведчики ЦВО уничтожили условного противника в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащие горного мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, обнаружили и уничтожили лагерь условного противника в горном массиве.

Согласно замыслу учения, разведывательные подразделения при проведении разведывательно-поисковых действий в горных районах обнаружили лагерь условного противника и вьючный караван с оружием и боеприпасами, выдвигающийся в его направлении.

Используя специальный комплекс разведки «Стрелец», комплекс разведки «Фара» и беспилотный летательный аппарат «Элерон», разведчики определили маршрут похождения каравана, произвели минирование горной тропы и устроили засаду. При приближении каравана осуществили подрыв участка горной дороги и ликвидировали условного противника.

После разведчики совершили многокилометровый марш по горной местности, окружили лагерь условного противника и уничтожили его, используя штатное стрелковое оружие.

При проведении учения особое внимание уделялось совершенствованию военнослужащими навыков ведения разведки с использованием специального оборудования, организации наблюдательных постов, поиска, налета и разведывательных засад.

К учению, которое прошло в рамках сдачи контрольной проверки за 2021 год, привлекались около 500 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Сухопутные войска
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