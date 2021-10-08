08.10.2021 (14:20)

В 2022 году с космодрома Плесецк планируются два пуска тяжёлой ракеты «Ангара» и два пуска лёгкой «Ангары»

Два пуска ракеты тяжёлой ракеты «Ангара-А5» и два пуска лёгкой ракеты этого класса, планируется осуществить в следующем году. Об этом доложил Министру обороны РФ главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

«В следующем году спланированы два пуска лёгкой «Ангары» и два пуска ракеты «Ангара-5» - тяжёлой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет «Ангара» для выполнения дальнейших задач военного космоса», - доложил Сергей Суровикин министру, который в сегодня проверяет модернизацию космодрома Плесецк в Архангельской области.

Главком также сообщил, что сейчас ведётся сборка ракеты «Ангара-А5» №3Л, которую показали Министру обороны, и 20 декабря будет доложен конкретный срок пуска ракеты.

«Ведётся сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября, проверка готовности к пуску - с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем готовы вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты», - сказал главков.

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