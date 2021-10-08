08.10.2021 (14:30)

Более 1 тыс. военнослужащих военной полиции ЦВО приступили к сдаче итоговой проверки за год

Более 1 тыс. военнослужащих военной полиции Центрального военного округа приступили к сдаче итоговой проверки за 2021 год в регионах Сибири, Поволжья, Урала и на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

Военные полицейские сдают экзамены по нескольким дисциплинам. В рамках огневой подготовки военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб, а также сборку разборку АК-74 и пистолета Макарова. При проверке строевой подготовки военнослужащих особое внимание уделено их аккуратности, дисциплинированности и внимательности. Физическую подготовку военных полицейских оценят по таким параметрам как сила, выносливость и быстрота, а также проверят навыки и умения по контраварийному управлению транспортными средствами, правильности действий в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств, в том числе боевой техники и огнестрельного оружия. Военные полицейские сдают теоретические зачеты на знание правовых основ деятельности подразделений военной полиции и российского законодательства.

Основной целью проверки является определение состояния боевой готовности подразделений, наработка практики в обеспечении безопасности на военных и режимных объектах, отработка действий при сопровождении колонн, а также поддержание навыков владения огнестрельным и травматическим оружием.

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