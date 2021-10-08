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08.10.2021 (14:00)

В городе Мирный, расположенном вблизи космодрома Плесецк, до конца 2023 года будет построен гарнизонный госпиталь

В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что из-за пандемии коронавируса строительство гарнизонного госпиталя в городе Мирном, расположенном вблизи космодрома Плесецк, начнётся с инфекционного отделения.

«Стройка будет поэтапной. Поэтапно отдельные комплексы появятся уже в 2022 году. В частности, первым будет заложен и построен инфекционный корпус», – произнес генерал армии Сергей Шойгу на церемонии закладки первого камня в основание будущего госпиталя.

По словам Министра обороны России, нужно сделать всё для того, чтобы защитить военнослужащих, их семьи и всех жителей города Мирный от COVID-19.

«Сегодня мы заложили первый камень в основание гарнизонного госпиталя. Уже к концу 2023 года эта стройка будет завершена, я в этом убеждён и уверен», – сказал Сергей Шойгу, отметив, что закладка камня – это не просто камень: это значит, что готов проект, что строители уже с сегодняшнего дня приступают к работе.

«Я всех вас поздравляю с этим событием. Уверен, что строители справятся со своей задачей. Медицинский персонал также уже готовится. Оборудование заказано. Остаётся только одно – построить госпиталь и ввести его в строй», – заключил Министр обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Космические войска , Плесецк
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